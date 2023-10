Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am 14.10.2023 gegen 19:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein vor dem LIDL-Markt in der Auguststraße abgestelltes Fahrrad. Es handelt sich um ein neon-gelbes Mountainbike der Marke Rockrider, Größe 24 Zoll mit einer 18-Gang-Schaltung. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I eng

