POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) - Im Zeitraum vom 12.10.2023, 14:15 Uhr, bis zum 13.10.2023, 06:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter an zwei in der Röchlingstraße abgestellten LKW die Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 550 Liter Diesel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-3692250 oder per E-Mail ...

