Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche auf Fußgängerfurt angefahren und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am 11.10.2023, gegen 15:30 Uhr, überquerte eine 14-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt im Kreuzungsbereich Burgstraße / Maxstraße bei grün zeigender Lichtzeichenanlage zusammen mit mehreren Fußgängern. Die 14-Jährige bemerkte plötzlich einen Anstoß von einem PKW und fiel auf die Straße. Laut den Angaben der Geschädigten könnte es sich um einen schwarzen Citroen Van gehandelt haben. Der PKW entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um die 14-Jährige zu kümmern. Mehrere Passanten, von denen bislang keine Personalien bekannt sind, halfen der Geschädigten vor Ort. Sie begab sich am Folgetag aufgrund von Schmerzen im rechten Bein sowie im Rücken ins Krankenhaus. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631-3692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I eng

