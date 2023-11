Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Nach Streit mit Pfefferspray gesprüht

Recklinghausen (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es auf der alten Bahntrasse ("roter Weg" zwischen Rappaportstraße und Lipper Weg) zu Streitigkeiten zwischen einem 41-jährigen Marler und einem unbekannten Mann. In dessen Verlauf wurde der 41-Jährige - nach ersten Erkenntnissen - mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt. Der unbekannte Täter hatte einen Hund dabei und ging in Richtung "Edeka" weiter - eine weitere Beschreibung war nicht möglich. Der Vorfall passierte gegen 17.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

