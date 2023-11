POL-RE: Nachtrag zu Auftragsnummer 5218748 Schwerer Verkehrsunfall in Marl Drei Fahrzeuginsassen verletzt. Unfallbeteiligter flüchtig.

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Barkenberger Allee/Surick sind am Vormittag (gegen 11 Uhr) ein Autofahrer und ein Linienbus zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen war der 23-jährige Autofahrer aus Dorsten auf der Barkenberger Allee Richtung Wittenberger Damm unterwegs. An der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. Die 31-jährige Busfahrerin und ein 16-jähriger Fahrgast wurden verletzt ins Krankenhaus ...

