POL-RE: Schwerer Verkehrsunfall in Marl. Drei Fahrzeuginsassen verletzt. Unfallbeteiligter flüchtig.

Am Freitagabend, 17.11.2023, kam es kurz nach 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich Kampstraße / Lipper Weg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, zwei schwerverletzten und einem leichtverletzten Fahrzeuginsassen. Ein im Kreis RE zugelassener silberner Toyota befuhr aus östlicher Richtung kommend die Kampstraße bis zum Kreuzungsbereich Kampstraße / Lipper Weg. Die Ampelanlage zeigte zu der Zeit Blinklicht. Zur selben Zeit fuhr ein dunkelblauer BMW mit Bonner Kennzeichen aus südlicher Richtung kommend in den Kreuzungsbereich ein. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Hyundai wurde im Frontbereich und der BMW seitlich stark beschädigt. Durch die Aufprallwucht kippte der BMW, nachdem er gegen einen Ampelmast schleuderte, auf die rechte Fahrzeugseite. Zwei schwerverletzte Fahrzeuginsassen wurden nahgelegenen Krankenhäusern zugeführt. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000,- EUR. Der Lipper Weg wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Kampstraße musste in Richtung Rappaportstraße gesperrt werden. Ein Fahrzeugführer flüchtete aus bislang ungeklärter Motivlage fußläufig vom Unfallort. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

