POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat am Samstagnachmittag einen jungen Mann erwischt, der offenbar mit betrügerischen Absichten unterwegs war. Der 19-Jährige aus Dortmund sprach in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße mehrfach ältere Menschen an und bat - mit Klemmbrett in der Hand - um Spenden. Dabei gab er sich selbst als taubstumm aus. ...

