Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mülltonnenbrände - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen haben auf dem Börster Weg drei Mülltonnen gebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 4 Uhr die Polizei gerufen, weil es offenbar an mehreren Stellen brannte. Die Beamten konnten die drei Kleinbrände selbst löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen wurde auch eine Hausfassade leicht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 4 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell