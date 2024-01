Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 17.01.2024

Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Landkreis Osterholz:

++Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw++

Hambergen. Am Dienstagmorgen gegen 06:50 Uhr kam es auf der B74 im Bereich Hambergen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. Bei dem Unfall fuhr ein 58-Jähriger Fahrer eines Pkw auf den abbremsenden Pkw einer 23-Jährigen auf. Ursächlich hierfür war vermutlich die bestehende Eisglätte und nicht angepasste Bereifung. Im Anschluss an den ersten Zusammenstoß geriet der 58-Jährige Fahrer mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw eines entgegenkommenden 51-Jährigen zusammenstieß, auf den in der Folge noch der Nachfolgende Pkw eines 43-Jährigen Fahrers auffuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf etwa 50000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge wurde die B74 voll gesperrt.

++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit einem Hund++

Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr kam es in Osterholz-Scharmbeck auf der Bremer Straße in Höhe der Straße "An der Hören" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer mit einem plötzlich auf die Straße laufenden Hund kollidierte. Der Hund lief nach dem Unfall noch in Richtung der Berliner Straße davon, konnte aber nicht mehr aufgefunden werden. Der Besitzer des Hundes ist ebenfalls bisher nicht bekannt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500EUR. Wer Hinweise zu dem Hund, dem Hundebesitzer oder dem Unfall als solches machen kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Osterholz unter der Rufnummer 04791/3070.

