Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kabel entwendet++Einbruch auf Firmengelände++Unfall mit mehreren Verletzten++Mehrere Sattelzüge angegangen+

Landkreise Verden,Osterholz und Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kabel entwendet+ Achim. In der Zeit von Dienstagabend 17.30 Uhr bis Mittwochmorgen 05.30 Uhr kam es zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Straße Zum Ueser Schafkoven. Die bislang unbekannten Täter begaben sich über die Rückseite auf das Grundstück und öffneten gewaltsam eine Lagerhalle. Aus dieser entwendeten sie mehrere Trommeln mit Kupferkabeln. Sie flüchteten mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu möglichen Fahrzeugen oder verdächtigen Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Einbruch auf Firmengelände+ Langwedel. Auf dem Gelände eines Abfallhofes in der Birkenallee kam es von Samstag bis Mittwoch zu einem Diebstahl aus einem Container. Bislang unbekannte Täter öffneten einen Container, welcher als Lager genutzt wurde, und entwendeten Kabeltrommeln, Werkzeug und Big-Bigbags. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall mit mehreren Verletzten+ Hambergen. Heute Nacht, um 00.05 Uhr, ereignete sich auf der B74 ein Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten und einer schwer verletzten Person.

Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Transporters war auf der B74 aus Richtung Vollersode in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. In dem Fahrzeug befanden sich sechs Mitfahrer im Alter von 22 bis 25 Jahren. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 27-Jährige teilweise über eine Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn. Im Seitenraum stieß er gegen einen Baum. Der Transporter kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der Fahrer und fünf weitere Personen verletzten sich leicht, der Beifahrer verletzte sich schwer. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro beziffert.

LANDKREIS WALSRODE

+Mehrere Sattelzüge angegangen+ Walsrode. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Parkplatz Hamwiede an der A27 in Richtung Cuxhaven zu mehreren Fällen, in denen bislang unbekannte Täter Ladung aus Sattelzügen entwendeten. Zwischen 02 und 4 Uhr verschafften sie sich Zugang zu den Ladeflächen, indem sie die Plane teilweise aufschnitten oder die Hecktüren von Containern öffneten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die sich in dem Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten haben, etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell