BPOL-H: Fahndungserfolg zu Jahresbeginn; Bundespolizei Hannover vollstreckt zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof

Hannover (ots) - Bereits am 30. Dezember, gegen 22:30 Uhr, kam es nach dem Hannoveraner Eishockeyderby am Bahnhof Mellendorf zu einer wüsten Schlägerei, an der rund 120 Eishockeyfans der Vereine Hannover Scorpions und Hannover Indians beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen nach dem Spiel beide ...

mehr