Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zigarette bringt Mann ins Gefängnis

Hannover (ots)

Die Nikotinsucht wurde einem Mann (43) gestern zum Verhängnis.

Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hannover wurden morgens um halb 7 auf eine dreiköpfige Personengruppe im Hauptbahnhof aufmerksam. Dabei fiel ihnen auf, dass der 43-Jährige, trotz Rauchverbots im Hauptbahnhof, genüsslich eine Zigarette rauchte. Die Beamten sprachen den Mann auf sein Fehlverhalten an und kontrollierten seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Demnach hatte er noch eine Restfreiheitsstrafe von 70 Tagen zu verbüßen. Er wurde in der Vergangenheit wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen rechtskräftig verurteilt.

Die Beamten verhafteten den Mann und brachten ihn ins Gefängnis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell