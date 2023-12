Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Unbekannte legen Lattenrost ins Gleis - Bundespolizei sucht Zeugen Hannover-Linden am 03.12.2023 gegen 20:45 Uhr

Hannover (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr ist es am Sonntagabend in Hannover-Linden gekommen. Demnach hatten bisher unbekannte Täter einen Lattenrost auf die Gleise gelegt. Eine herannahende S-Bahn legte eine Schnellbremsung ein, überfuhr jedoch den Gegenstand und musste ausgesetzt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Zug wies augenscheinlich leichte Beschädigungen auf; Techniker prüfen das Fahrzeug auf weitere Schäden. Die Bundespolizei Hannover ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Aufgrund der Schneelage gibt es Spuren, die zeigen, wo der Lattenrost in den Gleisbereich gelegt wurde. Hierbei ist von Bedeutung, ob im Bereich Königsdorfer Weg und Badenstedter Straße Personen am oder im Gleisbereich vor oder zur Tatzeit gesehen wurden. Ferner, ob Personen mit einem Lattenrost im besagten Bereich unterwegs gewesen sind.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Hannover unter der Telefon-Nummer: 0511 - 30365-0 entgegen.

