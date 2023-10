Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 3 - Montabaur - Falschfahrer an der Anschlussstelle Montabaur

BAB 3 - Montabaur (ots)

Am 08.10.2023, gegen 04:27 Uhr, fuhr ein 82 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Cochem-Zell mit seinem Pkw VW an der Anschlussstelle Montabaur verbotswidrig so auf die BAB 3 auf, dass er kurzzeitig auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt in Richtung Köln fuhr. Der Fahrer bemerkte seinen Fehler offenbar selbst und wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Montabaur rückwärtsfahrend auf dem Standstreifen angetroffen. Die Anschlussstelle Montabaur musste in der Folge kurz gesperrt werden. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten diesen Falschfahrer zuvor per Notruf. Bislang ist jedoch unklar ob und inwieweit es auch zu konkreten Gefährdungen kam. Zeugen und oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

