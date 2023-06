Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in der Peter-Friedhofen-Straße

Trier (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023, zwischen 19:15 Uhr und 20:15 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Peter-Friedhofen-Straße geparktes Fahrzeug durch eine bislang unbekannte Person mittels Tritt gegen den vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Am Fahrzeug konnte eine Schuhabdruckspur festgestellt werden. Personen, die in oben genanntem Zeitraum Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651 9779-5210) in Verbindung zu setzen.

