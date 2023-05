Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Lunestedt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt-Lunestedt. In der Nacht zum heutigen Montag (22.05.2023) kam es gegen kurz vor halb 2 zu einem Brandausbruch in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Westerbeverstedter Straße in Lunestedt. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Brandausbruch, vermutlich im Bereich des Dachbodens und alarmierten die Feuerwehr. Sie konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden, dürfte aber im sechsstelligen Euro-Bereich liegen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Eine erste Spurensuche hat bereits in der Nacht stattgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell