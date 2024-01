Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Hannover und der Polizeidirektion Hannover; Eishockeyfans aus Hannover prügeln sich nach Derby in Mellendorf

Hannover (ots)

Bereits am 30. Dezember, gegen 22:30 Uhr, kam es nach dem Hannoveraner Eishockeyderby am Bahnhof Mellendorf zu einer wüsten Schlägerei, an der rund 120 Eishockeyfans der Vereine Hannover Scorpions und Hannover Indians beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen nach dem Spiel beide Fanlager auf dem Bahnsteig aufeinander. Dort kam es zunächst zu gegenseitigen verbalen Provokationen. Trotz anwesender Einsatzkräfte der Bundespolizei und Landespolizei Hannover entwickelte sich eine erste Schlägerei mit einer Vielzahl von Beteiligten. Nachdem die Einsatzkräfte beide Fanlager trennen konnten, kam es nach Einfahrt der S-Bahn gegen 22:50 Uhr zu einer noch größeren Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig sowie beim Einstieg in die Bahn und in der Bahn selbst mit diversen Körperverletzungsdelikten.

Um den handfesten Konflikt zu lösen, mussten durch die Bundes- und Landespolizei Pfefferspray, Schlagstock sowie zwei Diensthunde eingesetzt werden. Insgesamt konnten sechs Personen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Weitere Ermittlungen gegen derzeit noch unbekannte Tatbeteiligte und weiteren Straftaten folgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell