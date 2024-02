LPI-J: Graffiti Sprayer auf frischer Tat gestellt

Jena (ots) - Am Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena einen Pkw in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena Ost. Der 43-jährige Fahrzeugführer absolvierte einen Alkoholtest, welcher positiv verlief. Anschließend nahmen die Beamten den Fahrer mit zur Polizeidienststelle, wo ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Hier bestätigte sich der Verdacht mit einem Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein ...

mehr