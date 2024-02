Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkohol am Steuer

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena einen Pkw in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena Ost. Der 43-jährige Fahrzeugführer absolvierte einen Alkoholtest, welcher positiv verlief. Anschließend nahmen die Beamten den Fahrer mit zur Polizeidienststelle, wo ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt wurde. Hier bestätigte sich der Verdacht mit einem Wert von 0,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Fahrerin eines Hyundai wurde bei einer weiteren Kontrolle am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Kahlaischen Straße mit einem Atemalkoholwert von 0,5 Promille festgestellt. Auch hier wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

