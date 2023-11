Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich endet mit Abschleppmaßnahmen

Neulußheim (ots)

Ein 33-jähriger Tesla-Fahrer befuhr am Dienstag, um 06:20 Uhr, die Julius-Schickard-Straße in Richtung Hockenheimer Straße. Eine 19-jährige Hyundai Fahrerin befuhr die Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Birkenallee. Der Tesla-Fahrer übersah an der Kreuzung die vorfahrtsberechtigte Hyundai-Fahrerin, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Beide Fahrzeuge wurden dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell