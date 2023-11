Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden ca. eine Tonne Kupferkabel - Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bisher unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Montag, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, rund eine Tonne Kupferkabel. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt auf ein Baugelände in der Schulstraße und entfernten anschließend das Vorhängeschloss eines Baucontainers. In der Folge nahmen sie das Diebesgut an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Täterschaft die Kupferkabel mit einem Fahrzeug abtransportierte. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Polizeiposten Eppelheim hat nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. verdächtige Personen / Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06221/ 766377 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell