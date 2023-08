POL-E: Essen: Nach möglichem Diebstahl aus einem Tesla: Polizei sucht Besitzer einer Applewatch - Foto

Essen (ots) - 45472 MH-Heißen: Am Montagmorgen (28. August) bemerkte ein Wachmann mutmaßliche Einbrecher in einem Einkaufszentrum am Humboldtring. Die alarmierten Beamten konnten zwei Männer (48/63) in einem Optiker-Geschäft festnehmen. Gegen 2:00 Uhr entdeckte ein 40-jähriger Sicherheitsmitarbeiter mehrere Personen in einem Augenoptikergeschäft, die zahlreiche ...

