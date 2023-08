Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Brillen-Diebe verlieren den Durchblick und werden festgenommen

Essen (ots)

45472 MH-Heißen:

Am Montagmorgen (28. August) bemerkte ein Wachmann mutmaßliche Einbrecher in einem Einkaufszentrum am Humboldtring. Die alarmierten Beamten konnten zwei Männer (48/63) in einem Optiker-Geschäft festnehmen.

Gegen 2:00 Uhr entdeckte ein 40-jähriger Sicherheitsmitarbeiter mehrere Personen in einem Augenoptikergeschäft, die zahlreiche Brillen in Koffer packten. Der Wachmann verständigte die Polizei. Da die mutmaßlichen Diebe dies scheinbar nicht mitbekommen hatten, trafen die Beamten die beiden Tatverdächtigen in besagtem Ladenlokal an und nahmen sie fest. Vor Ort wurden Werkzeuge sichergestellt.

Betroffen waren neben dem Optiker auch zwei weitere angrenzende Geschäfte für Taschen und Schreibwaren. An den Koffern, die zum Transport des Diebesgutes genutzt werden sollten, waren die Preisschilder noch befestigt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-jährigen Serben und einen 63-jährigen Kroaten. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die Alarmanlage manipuliert. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls dauern an./SoKo

