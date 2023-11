Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrt endet in Mauer

Neckargemünd (ots)

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag um 08:20 Uhr die Bammentaler Straße und kam, nachdem er die Kreuzung "An der Friedensbrücke" passiert hatte, aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Hierauf endete die Fahrt an der Mauer eines Geldinstitutes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der BMW musste allerdings abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

