POL-PDNR: Führen eines nicht versteuerten Pkw

Rheinbrohl (ots) - Am Montagabend erschien ein 20-jähriger Mann aus Plaidt auf der Linzer Polizeiwache und zeigte eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Der Anzeiger schilderte, dass er am Mittwoch, den 17.05.2023, gegen 09:30 Uhr die B 42 zwischen Hammerstein und Rheinbrohl befahren habe. In einer Kurve sei ihm ein Pkw entgegen gekommen, so dass er nach rechts ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Das verursachende Fahrzeug sei weiter gefahren. ...

mehr