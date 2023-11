POL-HM: 55 Eimer mit Silikonputz aus der Süntelstraße entwendet - Zeugenaufruf!

Holzminden (ots) - Zwischen Montag (30.10.2023), gegen 18:00 Uhr, und Mittwoch (01.11.2023), gegen 07:45 Uhr, kam es in der Allersheimer Straße in Holzminden zu einem Einbruch in einen Telefon-Shop. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer benachbarten Versicherung. Von dort verschaffte sich dieser Zutritt zu den Räumlichkeiten ...

