POL-HM: Gemeinsame Presseerklärung der StA Paderborn und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden: Festnahme eines 37-Jährigen in Holzminden wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln

Holzminden (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, das von der Staatsanwaltschaft Paderborn geführt wird, ergab sich der dringende Verdacht, dass ein 37-jähriger Mann aus Holzminden unerlaubt Betäubungsmittel im zweistelligen Kilogramm-Bereich aus Spanien nach Deutschland eingeführt haben könnte. Die Staatanwaltschaft Paderborn beantragte daraufhin den Erlass eines Haftbefehls gegen den 37-Jährigen, der durch das zuständige Amtsgericht Paderborn erlassen wurde.

Am 25.10.2023 wurde der Haftbefehl gegen den 37-Jährigen durch Einsatzkräfte der Polizei in Holzminden vollstreckt. Bei der Festnahme konnten weitere Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden. Zudem ergab sich in der Wohnung der Verdacht, dass der Beschuldigte dort selbst Betäubungsmittel hergestellt haben könnte. Die Ermittlungen dauern, auch hinsichtlich dieses Vorwurfs, an.

