POL-HM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Festnahme des 41-jährigen Beschuldigten zum Tötungsdelikt in Hehlen

Bodenwerder/Hehlen (ots) - Nach einem Tötungsdelikt in Hehlen am 24.10.2023, sucht die Polizei weiterhin intensiv nach dem flüchtigen Täter. Nach dem Tatverdächtigen Constantin Furnica, wird europaweit gefahndet. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Polizei ist weiterhin an sachdienlichen Hinweisen interessiert. Personen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, ...

