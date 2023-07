Bundespolizeidirektion Pirna

BPOLD PIR: Verkehrsunfall nach Schleusung - mehrere Schwerverletzte und eine verstorbene Person - Schleuser gefasst

Pirna, Bahretal (ots)

Am Donnerstag, den 13.07.2023, gegen 06:05 Uhr versuchten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen aus der Tschechischen Republik kommenden weißen Kleintransporter Renault Traffic einer grenzpolizeilichen Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale, entzog sich unter rücksichtsloser, verkehrsgefährdender Fahrweise und verunfallte im weiteren Verlauf auf der BAB 17 zwischen den Anschlussstellen Bahretal und Pirna. Das Fahrzeug überschlug sich nachdem es einen Wildzaun durchbrochen hatte. Der Fahrer flüchtete indes zu Fuß. Erst durch alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnte das stark beschädigte Fahrzeug geöffnet werden. Dabei stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei acht eingeschleuste Migranten fest und leiteten unmittelbar Erste Hilfe Maßnahmen ein. Ein hinzugezogener Notarzt konnte bei einer weiblichen Person nur noch den Tod feststellen. Die sieben weiteren, teils schwerstverletzten, Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Grund der Schwere der Verletzungen kann über die Staatsangehörigkeiten der Personen aktuell keine Auskunft gegeben werden. Der zunächst flüchtige 22-jährige georgische Fahrer des verunfallten Schleuserfahrzeuges konnte während der Nachsuche in unmittelbarer Nähe gestellt und festgenommen werden. Da dieser unfallbedingt ebenfalls verletzt war, wurde er in eine Klinik eingeliefert und wird dort von Einsatzkräften bewacht. Die Bundespolizeidirektion Pirna führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Pirna, übermittelt durch news aktuell