Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf (ots)

In der Nacht von Montag (30.10.2023) auf Dienstag (31.10.2023), kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Salzhemmendorf, bei der ein Pkw an einem Baum verunfallte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw Skoda die Hemmendorfer Landstraße aus Salzhemmendorf kommend in Richtung Hemmendorf. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Die Fahrzeugführerin, sowie ein 28 Jahre alter Mann aus Springe, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Frau aus Salzhemmendorf, sowie ihr Beifahrer, wurden zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser verbracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/ 5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell