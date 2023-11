POL-HM: Einbruch in Telefon-Shop - Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf (ots) - In der Nacht von Montag (30.10.2023) auf Dienstag (31.10.2023), kam es gegen 00:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Salzhemmendorf, bei der ein Pkw an einem Baum verunfallte. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Pkw Skoda die Hemmendorfer Landstraße aus Salzhemmendorf kommend in Richtung Hemmendorf. ...

