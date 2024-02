Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizeibeamte beleidigt und mit Schäferhund gedroht (10.02.2024)

Konstanz (ots)

Wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 46-Jähriger nach einer Polizeikontrolle am Samstagabend im Mühlenweg verantworten. Der Mann war mit drei Hunden unterwegs und sollte im Bereich der Einmündung zur Mannheimer Straße gegen 21:11 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei beleidigte er die beiden Polizeibeamten unvermittelt auf das Übelste und drohte im weiteren Verlauf an seinen belgischen Schäferhund auf die Beamten loszulassen. Dabei hielt er den Hund nur noch am Halsband fest. Letztlich konnte die Ehefrau des 46-Jährigen die Situation beruhigen und den Hund übernehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes von über 2,5 Promille.

