Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240226-1: Unbekannte brechen in Kiosk ein

Hürth (ots)

Kriminalpolizisten haben die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag (24. Februar) in einen Kiosk in Hürth-Efferen eingebrochen zu sein. Die Gesuchten seien zwischen 15 und 25 Jahren alt und etwa 160 bis 180 Zentimeter groß. Zur Tatzeit sollen die Täter dunkle Oberbekleidung mit Kapuze getragen haben. Zudem sollen sie einen Karton dabeigehabt haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er habe einen Knall mit anschließendem Glasklirren in der Berrenrather Straße gehört. Zwei weitere Männer seien durch den lauten Knall geweckt worden. Einer der Beiden habe aus dem Fenster geschaut und die zwei Täter im Kiosk an der Berrenrather Straße beobachtet. Mit einem Karton in der Hand seien die Gesuchten über die Bellerstraße in Richtung Annenstraße geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter das Schaufenster des Kiosks zerschmettert hatten. Nach derzeitigem Sachstand entwendeten die Einbrecher mehrere Zigarettenstangen. Die Polizisten sicherten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell