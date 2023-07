POL-E: Essen: Mann mit zwei Golden Retrievern bedroht Frau mit Messer - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45355 E.-Bochold: Am gestrigen Samstagmittag (22. Juli) griff ein Unbekannter vor einem Discounter am Wolfsbankring eine Frau (68) in ihrem Elektromobil an. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Frau fuhr gegen 13:30 Uhr mit ihrem Elektromobil über den Discounter-Parkplatz, um zu den Pfandautomaten zu gelangen. Dort kam ihr ein sehr aufgebrachter Unbekannter ...

