POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt abgelegtes Handy im Supermarkt - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern: Am 26. April dieses Jahres stahl ein Unbekannter in einem Supermarkt am Limbecker Platz das hochwertige Smartphone einer 21-jährigen Frau.

Die junge Frau hatte ihr Handy während des Bezahlens an den Selbstbedienungskassen für kurze Zeit abgelegt. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutze ein Unbekannter hinter der Frau: Er nahm das Smartphone an sich und steckte es in seine Jackentasche.

Während des Diebstahls wurde der Unbekannte von Überwachungskameras gefilmt. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/110697

Das ermittelnde KK 34 fragt: Wer kennt den Unbekannten und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise melden Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

