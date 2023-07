POL-E: Mülheim an der Ruhr: PKW erfasst Pedelec-Fahrer - 60-Jähriger schwer verletzt

Essen (ots) - 45127 Essen: Am 19. Dezember 2022 entwendete ein unbekannter Mann ein hochwertiges Mobiltelefon in einem Elektronikgeschäft am Kennedyplatz. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf. Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die zuständige Ermittlerin nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können. Hier gelangen ...

