POL-E: Essen: Mann klaut hochwertiges Handy aus Geschäft - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am 18. April öffnete ein Unbekannter mutmaßlich mit einem manipulierten Funkschlüssel ein geparktes Fahrzeug und entwendete ein Tablet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. An einem Dienstagnachmittag (18. April) parkte ein 47-jähriger Essener gegen 16 Uhr seinen Ford Transit in der Akazienallee 1 am Fahrbahnrand. Als er nach ...

mehr