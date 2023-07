Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 51-jähriger Radfahrer wird ausgebremst und stürzt - Unfallbeteiligter gesucht

Essen (ots)

45479 MH-Broich:

Am Montag (17. Juli) gegen 14:15 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Rad auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Mainstraße. Als er auf Höhe des Steineshoffwegs vom Radweg auf die Fahrbahn abbiegen wollte, kam von links ein weiterer Radfahrer. Da dieser den 51-Jährigen vermutlich nicht bemerkte, bremste der Mülheimer ab, um den fremden Radfahrer passieren zu lassen. Da der Unbekannte aber unmittelbar vor ihm über die dortige Verkehrsinsel fuhr, mussten beide Radfahrer stark abbremsen. Der 51-jährige Mülheimer verriss das Lenkrad und stürzte auf die Fahrbahn. Eine Passantin kümmerte sich sofort um den verletzten Radler. Der Unfallbeteiligte schaute sich kurz um und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können.

Er wurde beschrieben als ca. 40-50 Jahre alter Mann mit grauen Haaren und einer schlanken Statur. Er soll ein dunkles Rad mit roten Satteltaschen gefahren sein.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

