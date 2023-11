Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steine in Bach geworfen/ Ladendiebstahl

Iserlohn (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montag gegen 18 Uhr, dass ein Mann hinter einem Autohaus am Pillingser Weg Bausteine in den Grüner Bach werfe. Die Steine transportierte der Unbekannte mit einem Einkaufswagen. Als der Zeuge ihn ansprach, rollte er davon. Die dazu gerufene Polizei entdeckte den Mann mit dem Einkaufswagen in der Nähe. Der 36-Jährige bestreitet, Steine in den Bach geworfen zu haben. Vielmehr sammle er im Wald Material zum Bau einer Mauer in seinem Garten. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Ein Ladendetektiv erwischte am Montagnachmittag in einem Modegeschäft an der Unnaer Straße einen Dieb. Als der Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb kurz nach 15.30 Uhr auf der Straße ansprach und festhielt, schubste der den Detektiv weg, riss sich los, verlor dabei eines der Beutestücke und flüchtete durch die Unterführung bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Der Unbekannte wird auf ein Alter von etwa 25 Jahren und 1,90 Meter Körpergröße geschätzt. Er trug eine dunkle Jeanshose, ein weißes Kapuzensweatshirt und sprach mit einem russischen Akzent. Die hinzu gerufene Polizei sicherte Kameraaufnahmen und ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. (cris)

