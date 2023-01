Bundespolizeidirektion München: Mutmaßlicher Vergewaltiger verhaftet.

Bundespolizeidirektion München

Beamte der Bundespolizei Flughafen München haben am Sonntagmorgen (29. Januar 2023) einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Die Bundespolizisten hielten den 23-jährigen Afghanen bei der Einreisekontrolle aus Dubai an. Gegen den Beschuldigten lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Regensburg vor. Die Staatsanwaltschaft Regensburg wirft dem Mann mehrere Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen in den vergangenen vier Jahren vor.

Der mutmaßliche Täter wurde nach seiner Festnahme der Polizeiinspektion Regensburg überstellt, von wo aus er gestern (30. Januar) dem Haftrichter vorgeführt wurde.

