Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeieinsatz nach Suizidandrohung

Hemer (ots)

Am Ennertsweg kam es heute Abend, gegen 19.30 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 48-jähriger Hemeraner hatte seinen Suizid angekündigt. In Gesprächen mit den Einsatzkräften trat er höchst aggressiv und unkooperativ auf und zog sich in sein Wohnhaus zurück. Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Bewaffnung wurden Spezialeinheiten hinzugezogen. Er konnte gegen 22.15 Uhr überwältigt werden. Das zuständige Ordnungsamt und ein Arzt wurden, mit dem Ziel einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik, verständigt. (dill)

Hinweis: Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen darüber zu sprechen. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote/.

