Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wachwechsel in Werdohl

Werdohl/Neuenrade (ots)

Erstmals im Märkischen Kreis übernimmt eine Frau die Leitung einer Polizeiwache. Der bisherige Leiter der Polizeiwache Werdohl, Polizeihauptkommissar Volker Bootz, wechselt in einen anderen Arbeitsbereich. Um seine Nachfolgerin vorzustellen, lädt die Kreispolizeibehörde am Donnerstag, 9. November, um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz in die Räume der Polizeiwache Werdohl, Heinrichstraße 1b, ein. Der Bereich der Wache umfasst neben Werdohl auch Neuenrade. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell