POL-MK: Räuberische Erpressung

Lüdenscheid (ots) - In der Kölner Straße brannte am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, eine Papiermülltonne. Die Feuerwehr löschte. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (schl) Zwischen dem 20.10. und 03.11. wurden insgesamt sechs abgemeldete Fahrzeuge beschädigt, die auf einem Abstellhof an der Brüninghauser ...

mehr