POL-MK: Mobiler Blitzer beschmiert

Werdohl (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, brannte in der Straße Hesmecke ein Einfamilienhaus. Die Bewohner konnten sich aus dem Haus flüchten. Die Feuerwehr Werdohl löschte den Brand in der Folge. Ein Feuerwehrmann wurde im Zuge des Löscheinsatzes durch einen Stromschlag verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der ...

