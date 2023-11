POL-MK: Brennende Papiermülltonne/Abgemeldete Autos beschädigt

Altena (ots) - Zwei Männer haben am Freitag in einer Tankstelle an der Rahmedestraße randaliert. Die stark alkoholisierten Altenaer (34 und 50) schrien im Verkaufsraum herum. Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei hinzu gerufen. Die beiden Männer folgten dem Platzverweis der Polizeibeamten nur widerwillig und nahmen auf einer Mauer in der Nähe Platz, um von dort ...

mehr