Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (21.08.2023) 19.00 Uhr und Mittwoch (23.08.2023) 08.30 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar zu und brachen in eine Gaststätte ein. Die Unbekannten brachen eine Hintertür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Lokals. Vermutlich fanden sie jedoch nichts Stehlenswertes auf, so dass sie sich ohne Beute wieder aus dem Staub machten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, sich zu melden.

