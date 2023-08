Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg: 72-jähriger Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 72 Jahre alter Rennradfahrer befuhr am Donnerstag (24.08.2023) gegen 10.00 Uhr die Hafenscherbenstraße von Ditzingen kommend in Richtung Höfingen. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Senior hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Passanten fanden den bewusstlosen Mann, leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst und Notarzt. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

