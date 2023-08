Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand auf Balkon

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr rückten am Donnerstag (24.08.2023) gegen 15.45 Uhr in die Wolf-Hirth-Straße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem durch Anwohner ein Brand auf einem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die betreffende Wohnung öffnen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, dürfte ein Akku aufgrund Überhitzung in Brand geraten sein. Der Akku gehört nach derzeitigen Ermittlungen zu einem Balkonkraftwerk. Ein Fenster sowie der darüber angebrachte Rollladen wurden durch die Hitze beschädigte. Ruß schlug sich darüber hinaus an der Fassade nieder. Der entstandene Sachschaden wurden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes mussten die Maybachstraße und die Martin-Luther-Straße kurzzeitig gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt.

