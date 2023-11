Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrollen auf den Umleitungsstrecken

Lüdenscheid (ots)

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis kontrollierte am heutigen Montag gemeinsam mit der Stadt Lüdenscheid erneut mit einer Vielzahl an Einsatzkräften auf den Umleitungsstrecken der gesperrten BAB 45. Das Hauptaugenmerk lag auch dieses Mal auf dem Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen. Insgesamt überprüfte die Polizei 145 LKW. 46 davon verstießen gegen das Durchfahrtsverbot. Hinzu kamen drei festgestellte Verstöße wegen unzureichender Ladungssicher und 13 Verstöße wegen mangelhafter Fahrzeugtechnik. In einem Fall waren die Mängel so gravierend, dass das Fahrzeug stillgelegt werden musste. Die Polizei wird auch zukünftig auf den Umleitungsstrecken kontrollieren. (schl)

