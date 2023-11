Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Ärztezimmer/Erneuter Mülltonnenbrand

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen wurden aus einem Ärztezimmer im Klinikum Hellersen ein Tablet sowie diverse Parfümflaschen gestohlen. Ein Täterhinweis liegt bislang nicht vor. (schl)

In der Straße An der Friedensschule brannte am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, eine Mülltonne, die vor einem dortigen Mehrfamilienhaus stand. Die Hausbewohner stellten den Brand fest und löschten die Tonne selbständig. Sie verhinderten dadurch ein Übergreifen der Flammen. Da die Tonne unmittelbar unter einem Carport stand, das an das Haus angrenzte, ermittelt die Polizei wegen einer versuchten Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

